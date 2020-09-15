  1. القدس و فلسطین
١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٠٦ م

وسط غضب فلسطيني وعالمي؛

واشنطن تحتضن مراسم توقيع اتفاق الخيانة بين الإمارات والبحرين مع الاحتلال

واشنطن تحتضن مراسم توقيع اتفاق الخيانة بين الإمارات والبحرين مع الاحتلال

تجري حاليا مراسم توقيع اتفاقيات التطبيع في البيت الأبيض بحضور الرئیس الامریکي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير الخارجية الإماراتي والبحريني، وذلك قبل 7 أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمریكیة التي يأمل ترامب بالفوز فيها بولاية ثانية.

وبدأ وصول الوفود المشاركة في التوقيع على اتفاقية التطبيع الإماراتي البحريني الصهیوني إلى البيت الأبيض لحضور مراسم التوقيع .

ووصل الوفد البحريني للبيت الابيض تمهيدا للتوقيع على إتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال.

وبدأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإستقبال الوفود المشاركة في مراسم توقيع إتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال.

و من المقرر ان یتحدث الرئیس الامریکي ثم رئیس وزراء دولة الاحتلال و بعد ذلک کل من وزراء خارجیة الدول العربیة المتصهینة بحضور عدد من سفراء الدول العربیة التي قدتکون هي الاخری ضمن اتفاق الخیانة لاحقا.

/انتهی/

رمز الخبر 1907658

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