واشنطن تحتضن مراسم توقيع اتفاق الخيانة بين الإمارات والبحرين مع الاحتلال

وبدأ وصول الوفود المشاركة في التوقيع على اتفاقية التطبيع الإماراتي البحريني الصهیوني إلى البيت الأبيض لحضور مراسم التوقيع .

ووصل الوفد البحريني للبيت الابيض تمهيدا للتوقيع على إتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال.

وبدأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإستقبال الوفود المشاركة في مراسم توقيع إتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال.

و من المقرر ان یتحدث الرئیس الامریکي ثم رئیس وزراء دولة الاحتلال و بعد ذلک کل من وزراء خارجیة الدول العربیة المتصهینة بحضور عدد من سفراء الدول العربیة التي قدتکون هي الاخری ضمن اتفاق الخیانة لاحقا.

/انتهی/