الأمن الموريتاني يفرق مظاهرة مناهضة للتطبيع مع الکیام الصهیوني

وقامت وحدة من قوة مكافحة الشغب بطرد المحتجين وتفريقهم بالقوة من أمام مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة حيث تجمعوا احتجاجا على التطبيع وتنديدا بالدور الأمريكي في إقامة دول عربية لعلاقات مع “الكيان الغاصب”.

وقالت “المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة المساندة لفلسطين” إنها نظمت الوقفة وستتبعها بوقفات أخرى للتعبير عن رفض واستنكار اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين والکیان المحتل.

وأكد المتظاهرون، من خلال لافتات رفعوها، استمرارهم في التظاهر والاحتجاج ضد كافة أشكال التطبيع مع الدولة الصهیونیة.

وأقام نظام الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع علاقات مع الاحتلال في 1999 وقطعت في عهد ولد عبد العزيز في 2009 إثر العدوان على غزة.