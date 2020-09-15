تنديدا بالتطبيع.. تجمع احتجاجي أمام السفارة البحرينية في لندن

وأفادت قناة "الميادين" أن 200 شخصية ستشارك في حفل توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين مع الكيان الغاصب في البيت الأبيض وذلك بحضور وفد عماني.

وأضافت "الميادين" أن ترامب قال إن دولا أخرى ستوقع اتفاق التطبيع مع الاحتلال، رافضا الكشف عن أسماء هذه الدول.

وفي سياق متصل، دعت فصائل المقاومة الفلسطينية في وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء في غزة، "كل القوى في العالم العربي، إلى جعل اليوم يوماً أسوداً على حكام الذل، ورفع أعلام فلسطين"، مضيفةً أن "هذه لحظة الحقيقة، وعلينا توجيه طاقاتنا إلى الاحتلال، ونحن على موعد مع انتفاضة".