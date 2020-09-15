متحدث القوات المسلحة الیمنیة: معركة الحرية مستمرة حتى دحر الغزاة المعتدين

وقال العميد سريع في سلسلة تغريدات على " تويتر" بمناسبة مرور 2000 يوم من العدوان: "بعون الله تعالى نجح شعبنا اليمني العظيم وأبطال قوات المسلحة من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية في الصمود خلال 2000 يوم من العدوان على بلادنا وبالتأكيد من يصمد هذه الفترة قادر بعون الله على الصمود 4000 يوم بل وأكثر من ذلك".

وتوجه بالتحية لقائد مسيرتنا الجهادية ورمز حريتنا السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي فبإرادته وإدارته ها نحن اليوم نتجاوز بعون الله مسير 2000 يوم من الصمود بعد أن كان قد توقع الكثير أننا لن نتمكن من الصمود حتى لمدة 100 يوم فقط، والله يفعل ما يريد.

وأوضح أن المجاهدين الأبطال – يحفظهم الله- في مختلف الجبهات بمعنويات عالية جدا.. مؤكدا أن القادم بعون الله أقوى وأعظم فاليمن يستعيد ذاته بدحر الغزاة والمحتلين ويحقق سيادته واستقلاله بتحرير كل شبر من أراضي الجمهورية.

وتساءل عن الوضع في اليمن خلال 100 يوم الأولى من العدوان وكيف كان هو الوضع مع مرور 1000 يوم من العدوان وكيف هو اليوم بعد مرور 2000 يوم من العدوان؟

وأضاف "إلى كل الأحرار من أبناء شعبنا العزيز ألف تحية لصمودكم لثباتكم لصبركم لدعمكم إخوانكم من المجاهدين الأبطال منتسبي قواتكم المسلحة واللجان الشعبية في مختلف جبهات العز والمجد والكرامة.