شركات معرفية إيرانية تقوم بإنتاج 300 منتج خاضع للعقوبات الأميركية الجائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النمو الكمي والنوعي للشركات القائمة على المعرفة في الدولة يحقق أهداف الاقتصاد المعرفي أكثر من ذي قبل، وبالتالي فإن توجيه الرسالة وتوجيه الأنشطة القائمة على المعرفة يمكن أن يساعدنا في تحقيق شعار العام، "قفزة الإنتاج" وفك عقدة الكثير من العقوبات.

41 شركة معرفية ناشطة في البورصة

وفي تصريح لمساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري خلال اجتماع "الاقتصاد المعرفي وقفزة الانتاج في محافظة اذربيجان الشرقية، اشار ستاري الى ان قيمة الانشطة الاقتصادية للشركات المعرفية في البلاد خلال العام الماضي بلغت نحو 130 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الحكومي المدعوم) وقال، هنالك في الوقت الحاضر 41 شركة معرفية ناشطة في البورصة بالبلاد.

واشار الى ان عدد الاساتذة في جامعات محافظة اذربيجان الشرقية يبلغ اكثر من 5 الاف وعدد الطلبة الجامعيين فيها اكثر من 107 الاف، معتبرا هذا الامر طاقة كبيرة جدا يجب ان تدخل الاقتصاد.

إيران تمتلك أكبر الشركات المعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة

هذا وقد أشار سورنا ستاري، الى أنه في شركة واحدة يعمل 500 شخص في مجال برمجة الذكاء الاصطناعي وهذا ما يعد مفخرة للبلاد.

ويوجد حاليا أكثر من 5 الاف شركة قائمة على المعرفة نشطة في جميع أنحاء إيران، منها 2800 شركة نشطة في محافظة طهران.

ايران تنتج دواء لزراعة الاعضاء يوفر 20 مليون دولار سنويا

كما اعلنت المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية ان شركة معرفة إيرانية تنشط في مجال انتاج الادوية تمكنت من انتاج نوع من الدواء الخاص جدا يستخدم لمعالجة المرضى الذين يخضعون لعملية زراعة الاعضاء.

ويغطي هذا الدواء 95% من احتياجات البلاد ويوفر 20 مليون دولار سنويا كان مخصص لاستيراده.

وقال المديرالتنفيذي للشركة المعرفية " حسين سلامي" ان دواء "ايمينورال " يستخدم للمرضى الذين بحاجة لزراعة اعضاء ودخل الدواء مرحلة التجارب السريرية ويتنافس مع مثيله الاجنبي من ناحية الجودة وارخص منه بنسبة 40% .

وبين ان شركته تقوم بانتاج 60% من الادوية الخاصة التي يحتاجها مرضى زراعة الاعضاء وكذلك تنتج 40% من الادوية التي يحتاجها مرضى الاعصاب والدماغ ./انتهى/