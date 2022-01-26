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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:٠٨ م

رغم الحظر؛

إيران تنتج دواء فعّال لمعالجة سرطان الثدي

إيران تنتج دواء فعّال لمعالجة سرطان الثدي

استطاع عدد من الباحثين الايرانيين الشباب من الوصول الى المعرفة التكنولوجية وانتاج اهم دواء لسرطان الصدر؛ كان لغاية الان محتكر لشركة اجنبية واحدة، وحصل هذا الدواء على موافقة الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سرطان الثدي اهم واكثر الامراض انتشارا لدى السيدات الايرانيات، ووفقا لاحدث احصائية لوزارة الصحة فقد اصبح هذا المرض هو الاول لدى السيدات الايرانيات خلال الاعوام الاخيرة.

وعلى الرغم من الحظر الجائر على ايران تمكنت شركة معرفية ايرانية مؤلفة من الشباب المتخصص من إنجاز خطوة منقطعة النظير، والوصول الى تكنولوجيا معرفية وانتاج اهم دواء لسرطان الصدر كان لغاية الان تحت تصرف شركة اجنبية واحدة، حيث حصل هذا الدواء على موافقة الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الاسلامية ولجنة النانو الوطنية في البلاد بنصف قيمة مثيله الاجنبي.

وفي هذا الصدد قال نويد كودرزي المدير التنفيذي لشركة برديس للباحثين في مجال ادوية النانو: "نجحنا في الشركة من انتاج وعرض اول دواء ايراني مضاد للسرطان بتكنولوجيا ADC (Antibody drug conjugates).

وصرح بان عملية انتاج هذا الدواء بدات في العام 2014 وتم وضعه تحت تصرف الصيدليات المرجعية في طهران قبل نحو 8 اشهر بموافقة فورية من منظمة الاغذية والادوية الايرانية وقال: ان الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية وافقت على "بادينكس" كمنتوج معرفي باعلى مستوى من التكنولوجيا كما منحت اللجنة الخاصة لتنمية تكنولوجيا النانو شهادة "نانو مقياس" لهذا الدواء.

/انتهى/

رمز الخبر 1921468
https://ar.mehrnews.com/news/1921468/

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