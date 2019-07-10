استخدام العقاقير الحيوية الايرانية لعلاج المرضى بتركيا وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الشؤون العلمية والتكنولوجية في مكتب رئاسة الجمهور الايرانية سورنا ستاري، اشار في كلمة القاها على هامش معرض "اينوبروم" الصناعي والتقني الروسي، الى اهمية الدور السياسي والاقتصادي لروسيا كبلد مجاور لإيران قائلا: خلال الاعوام الاخيرة قدمت روسيا الكثير من الفرص الكبيرة القيمة لايران من اجل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وطالما سعت ايران الى خلق مثل هذه الفرص لتعزيز العلاقات بين البلدين.

مشاركة 70 شركة معرفية ايرانية في معرض اينوبروم الروسي

وأشار ستاري الى حضور 70 شركة معرفية ايرانية في معرض "اينوبروم" الروسي للصناعة والتقنيات، معتبرا أن هذا الحضور يشكل فرصة ذهبية للتعرف على الصناعات الروسية بغية خلق طرق لتوسيع التعاون التجاري والتكنولوجي بين الجانبين، حيث أن هذا الحدث يعتبر الاهم من نوعه في روسيا لعرض آخر انجازات بمجال الصناعة والتقنيات الحديثة.

وتابع ستاري: يبلغ عدد الشركات المعرفية في ايران 4400 شركة، وهذه الشركات تستطيع بدورها تقديم وعرض أخر انجازاتها وتقنياتها لروسيا، ويمكن عبر الاستثمار المشترك (الايراني-الروسي) في المشاريع المعنية الاستحواذ على الاسواق العالمية، فضلا عن الاسواق الداخلية.

مكانة ايران العالمية على صعيد انتاج العقاقير

واشار مساعد الرئيس الايراني في شؤون العلوم والتكنولوجيا الى التقدم الذي احرزته الشركات المعرفية في ايران بمجال انتاج العقاقير، قائلا: حاليا يتم علاج الكثير من المرضى في تركيا وروسيا وغيرها من البلدان بواسطة العقاقير البايوتكنولوجية التي تنتجها ايران المضادة للسرطان وللأمراض الالتهابية والمزمنة، كما ان شركة ايرانية تمكنت من ابداع طرق لعلاج 4 امراض مستعصية من خلال الخلايا الجذعية، ويعد ذلك منقطع النظير على مستوى دول غربي اسيا.

وأشار الى انشطة بعض الشركات الايرانية في انتاج الأدوية العشبية المعالجة للصداع النصفي المزمن وايضا انتاج مراهم عشبية تمنع قطع القدم عند بعض المصابين بمرض السكري وعن التهاب قرحة الفراش والحروق.

واضاف ستاري: توجد 260 شركة معرفية ايرانية تنشط في مجال البحث وانتاج الادوية الحديثة وهناك 200 شركة تعمل في مجال انتاج المعدات الطبية وتبلغ عائدات هذه الشركات من تصدير منتجاتها الى باقي البلدان ملايين الدولار سنويا./انتهى/.