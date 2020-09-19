  1. السياسة
١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٢ ص

مسؤول في الحرس الثوري: الأعداء شكلوا تحالفاً غير مسبوق لهزيمة ايران الاسلامية

مسؤول في الحرس الثوري: الأعداء شكلوا تحالفاً غير مسبوق لهزيمة ايران الاسلامية

اكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية، الادميرال علي فدوي، ان التقارب بين الأعداء لضرب الجمهورية الإسلامية الايرانية لا يكون مؤداه سوى الفشل.

وفي تصريح مساء الجمعة، قال الادميرال فدوي، "هناك حزبان في العالم لا غير، الأول هو الحزب الإلهي والآخر هو الحزب الشيطاني"، قائلا، في الوقت الراهن إن جبهتي الحق والباطل واضحة في العالم، وحتى الآن لم تتحد جبهة الباطل بهذا المستوى من أجل مواجهة جبهة الحق.

وأشار الادميرال فدوي إلى أن العدو يهاجم إيران الإسلامية منذ 41 عاماً وسبعة أشهر، قائلا، خلال هذه الفترة لم يحقق الأعداء حتى ولو انتصار واحد على إيران الإسلامية.

ونوه نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية إلى أن جبهة الباطل شكلت تحالفاً غير مسبوق لهزيمة ايران الاسلامية، قائلا، ان هذا التقارب لجبهة الباطل سيفشل في النهاية وستنتصر جبهة الحق./انتهى/

رمز الخبر 1907726

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