الادميرال فدوي: أعداؤنا لم يكفوا لحظة عن العداء خلال العقود الأربعة بعد انتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المساعد التنسيقي للحرس الثوري الايراني الادميرال "علي فدوي" صرح خلال افتتاح المهرجان الثقافي الثاني الخاص بأبناء كوادر الحرس الثوري في جميع أنحاء البلاد، إننا ندخل في العقد الرابع من انتصار الثورة الإسلامية، وقد وصل نظام الجمهورية الإسلامية إلى ذروة الاقتدار والحرية أكثر من ذي قبل.

وأضاف الادميرال فدوي ان نظام الجمهورية الإسلامية تشكل علي اساس الحق، منوها إلي أن أعداء الثورة الإسلامية لم يتوقفوا عن العداء ومحاربة هذه الثورة طوال الأربعين سنة الماضية.

وأشار فدوي إلى الحرب المفروضة والمؤامرات التي حيكت ضد إيران، حيث سعى الأعداء إلى هزيمة جبهة الحق في البلدان الأخرى، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، لكنهم لم ينجحوا أبدا في انجاح جبهة الباطل.

وأردف الادميرال فدوي إن بعض هذه الدول تتفوق على إيران في التكنولوجيا والثروة والعلوم، لكن سبب انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضدها، هو وقوفها الى جانب الحق ضد الباطل. /انتهى/.