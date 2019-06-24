الأدميرال فدوي: الحرب المعلنة والخفية مع أمريكا مستمرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأدميرال علي فدوي قال رداً على سؤال بشأن العداء الأمريكي ضد الشعب والثورة الاسلامية في ايران، ما يميز هذه الثورة هو أنها على حق وسبب عداء قوى الإستكبار العالمية لإيران أحقية الثورة الاسلامية.

وأشار فدوي إلى أسباب الثورة التي قادها الامام الخميني (ره) ضد قوى الإستكبار العالمية وعلى نظام الشاه قائلاً: ثورة الإمام الخميني (ره) منذ البداية كانت مبنية على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وعلى القرآن الكريم والمطالبة الحثيثة بالحق، ولأن الثورة الاسلامية على حق نرى العداء من قبل أمريكا وقوى الإستكبار العالمية لها موضحا: من المستحيل أن تكون جبهة الحق وجبهة الباطل في نفس الطريق ولذلك كلا الجبهتين على خلاف والعداء الظاهري والباطني بينهما مستمر.

وتابع فدوى :لم تكن إيران ان تناهض أمريكا وجموع المعتدين في أنحاء العالم قبل انتصار الثورة الاسلامية، ولكن الإمام الراحل أطلقَ صرخة الحق ، وبإنتصار هذه الثورة المباركة إستنفرت جبهة الباطل وقُهِرَت وكان ذلك الإستنفار لعلمهم المسبق أنه إذا ما تم تصدير فكرة الثورة لن يبقى مجالا للباطل بعدها وسوف يُحذفون من صفحات التاريخ ، ولهذه الأسباب ومنذ بداية الثورة الاسلامية تسعى جبهة الباطل لإخماد شعلة الحق أو حرفها عن بوصلتها ولكن بحكمة وقيادة الإمام الخميني (ره)والإمام الخامنائي باءت تلك المحاولات بالفشل./انتهى/