الشارع العربي يطلق هاشتاغ "#ادعم_المقاومة"

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الشارع العربي تفاعل على مواقع التوصل الاجتماعي مع هاشتاغ "#ادعم_المقاومة"، حيث اتى هذا التفاعل دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا لعمليات التطبيع التي قامت بها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني.