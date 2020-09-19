  1. القدس و فلسطین
١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٣٩ م

دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا لعمليات التطبيع،

الشارع العربي يطلق هاشتاغ "#ادعم_المقاومة"

الشارع العربي يطلق هاشتاغ "#ادعم_المقاومة"

اطلق ناشطون من مختلف البلدان العربية على مواقع التوصل الاجتماعي مع هاشتاغ "#ادعم_المقاومة"، حيث اتى هذا التفاعل دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا لعمليات التطبيع التي قامت بها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني.

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الشارع العربي تفاعل على مواقع التوصل الاجتماعي مع هاشتاغ "#ادعم_المقاومة"، حيث اتى هذا التفاعل دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا لعمليات التطبيع التي قامت بها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني. 

رمز الخبر 1907750

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