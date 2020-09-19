الشارع العربي يطلق هاشتاغ "#ادعم_المقاومة"

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الشارع العربي تفاعل على مواقع التوصل الاجتماعي مع هاشتاغ "#ادعم_المقاومة"، حيث اتى هذا التفاعل دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا لعمليات التطبيع التي قامت بها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني.
اطلق ناشطون من مختلف البلدان العربية على مواقع التوصل الاجتماعي مع هاشتاغ "#ادعم_المقاومة"، حيث اتى هذا التفاعل دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا لعمليات التطبيع التي قامت بها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني.
وافادت وكالة مهر للانباء، ان الشارع العربي تفاعل على مواقع التوصل الاجتماعي مع هاشتاغ "#ادعم_المقاومة"، حيث اتى هذا التفاعل دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا لعمليات التطبيع التي قامت بها بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني.
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