طهران تحتج لدى الامم المتحدة وتحذر من مغبة اي مغامرة اميركية

وجّه سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، رسالة الى امين عام المنظمة ورئيس مجلس الامن الدولي، اعلن فيها الاحتجاج على تهديدات الرئيس الاميركي الاخيرة ضد ايران، محذرا من مغبة اي مغامرة اميركية.

واعتبر تخت روانجي في هذه الرسالة التهديد الذي وجهه ترامب انتهاكا لمبادئ ميثاق منظمة الامم المتحدة ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد او استخدام القوة.

واشار كذلك الى تهديدات اميركا السابقة واغتيالها القائد الشهيد قاسم سليماني، داعيا مجلس الامن الدولي لارغام اميركا على نهاء تهديداتها وسائر اجراءاتها اللاقانونية وسياساتها غير المسؤولة.

وحذر السفير الايراني في الامم المتحدة بان اميركا ستكون مسؤولة ازاء اي مغامرة محتملة ضد ايران، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع المشروع عن شعبها وارضها ومصالحها...

أمير عبد اللهيان: الصهيونية تحتل دول الخليج الفارسي بطريقة جديدة

اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية في إيران، أن زعزعة الإستقرار والامن هي هدية الكيان الصهيوني الوحيدة، مؤكداً ان الكيان الغاصب يحتل دول الخليج الفارسي بطريقة جديدة.

وافادت وكالة مهر للانباء أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية في إيران " حسين أمير عبد اللهيان" عبر في تغريدة له عن رأيه في توقيع إتفاقية التطبيع بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين.

وجاء في التغريدة: وزراء الإمارات والبحرين لعبوا في "سيرك" ترامب.

وتابع : الصهيونية التي احتلت قسماً من الأرض العربية في الامس، اليوم تحتل دول الخليج الفارسي بطريقة جديدة...

ولایتی: فلسطين هي القبلة الأولى للمسلمين وأهم قضية في العالم الإسلامي

أكد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية، علي أكبر ولايتي أن فلسطين هي القبلة الأولى للمسلمين وهي أهم قضية في العالم الاسلامي على مدى السبعين عامًا الماضية.

وأضاف علي أكبر ولايتي مساء اليوم الأربعاء في الاجتماع الـ13 للمجلس الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية الذي عقد بشكل افتراضي وحضره مجموعة من المسؤولين والعلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات والمفكرين من العالم الإسلامي، أضاف أن أعداء المقاومة الإسلامية في المنطقة والعالم عملوا في العقود الأخيرة على وضع وتمرير سيناريوهات مختلفة لحماية مصالحهم الاستكبارية والاستغلالية...

تسجيل 179 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران وتعافي 352 الفا و19 شخصا لحد الآن

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية بأنه تم تسجيل 179 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 23 الفا و 632 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد352 الفا و19 شخصا لغاية الآن.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الأربعاء انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2981 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأربعاء410 الفا و334شخصا.

وأشارت الى أن 1726شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات...