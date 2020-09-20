ملتقى "المقاومة الإسلامیة من منظور القرآن" یتلقی 148 مشاركة

وأعلن عن ذلك، رئیس معهد الثقافة والمعارف القرآنیة للبحوث في إیران، "الشيخ محمد صادق یوسفی مقدم"، أثناء إفتتاح ملتقى "المقاومة الإسلامیة من منظور القرآن الکریم" الوطني في مقرّ معهد العلوم والثقافة الاسلامية للبحوث في مدينة "قم" جنوب العاصمة الايرانية طهران.



وقال إن الملتقى تلقی 148 مقالاً تم إنتقاء 99 منها ثم تم إنتخاب 27 مقالاً لیتم إلقاءها خلال الملتقى.



وأضاف أن هناك 11 ندوة علمیة أقیمت تمهیداً للملتقى سیتم قریباً نشر المحاضرات والمقالات المختارة.



وأشار الی أهمیة المقاومة الإسلامیة قائلاً: إن سماحة قائد الثورة الإسلامیة الایرانیة قد أکد مراراً أهمیة المقاومة بالإضافة إلی أن الدعم الفکري للقضایا الإسلامیة أساس إنشاء مکتب الدعوة الإسلامیة.



وأکد الشیخ یوسفی مقدم أن الملتقى أقیم بدعم من مرکز الأئمة الأطهار(ع) الفقهی، والعتبة الرضویة المقدسة، وجامعة الزهراء(س)، ومعهد الإمام الصادق (ع) للعلوم الإسلامیة، ووکالة "إکنا" للأنباء القرآنية الدولية، ومرکز حوزة المصطفی (ص)، ومركز أبحاث منظمة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، وجامعة الامام الصادق(ع)، ورابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية، ومؤسسات أخری.





وقال السكرتير العلمي لملتقى "المقاومة الإسلامية من منظور القرآن الكريم" إنه يتم عرض 27 مقالاً في 5 لجان اعتباراً من أمس السبت وحتى الأربعاء 22 سبتمبر، والحفل الختامي للملتقى سيقام يوم الخميس المقبل 23 سبتمبر.



ومن أبرز المحاور التي يتم مناقشتها في هذا المؤتمر هي "صناعة الخطاب وأسلوب المقاومة من منظور القرآن"، و"المفاهيم ومبادئ المقاومة الإسلامیة من منظور القرآن"، و"نماذج المقاومة في القرآن"، و"إنجازات المقاومة من منظور القرآن"، و"تحديات المقاومة من منظور القرآن الكريم".