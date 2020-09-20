دعوات للاطاحة بالرئيس المصري "#يسقط_يسقط_حكم_العسكر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حرب وسوم منذ صباح اليوم، في ظل دعوات التظاهر للإطاحة بالرئيس "عبد الفتاح السيسي"، التي أطلقها الممثل ومقاول الجيش السابق "محمد علي" وتفاعل معها نشطاء وسياسيون.

ويأتي ذلك في ظل تشديد الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار في الشوارع والميادين الرئيسية، مع حملة إعلامية مكثفة دعما للسيسي، بالتزامن مع انتقادات دولية لسجل حقوق الإنسان في مصر، ومطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وتصدّرت وسوم معارضة لنظام السيسي مواقع التواصل، مثل "#نازلين_ومش_خايفين" و"#يسقط_يسقط_حكم_العسكر".

وقامت أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات في السويس، بعد وقفة مناهضة للسيسي شهدتها المنطقة.

يأتي ذلك في سياق دعوة الممثل والمقاول محمد علي المصريين للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي، وذلك في الذكرى الأولى لمظاهرات 20 سبتمبر/أيلول، التي سببت إحراجا للنظام العام الماضي./انتهى/