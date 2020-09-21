قائد الحرس الثوري: أميركا منخورة داخليا وتعيش العزلة في الخارج

وعلى هامش مراسم تكريم مليون من المحاربين القدامي في الدفاع المقدس اليوم الاثنين، صرح اللواء سلامي للصحفيين: تمكنا من عكس ميزان الحرب، أي أن أعداءنا كانوا أقوياء للغاية ولم نكن أقوياء بعد، لكن نتيجة الحرب كانت عكس التوازن، وهذه النتيجة سجل مدهش للغاية.

وحول التهديدات الاميركية الأخيرة، قال القائد العام للحرس الثوري: لقد فقدت الولايات المتحدة رموزها، وحتى الشعب الأميركي يهتف الآن الموت لأميركا، يهدم الاميركان التماثيل الرمزية في الولايات المتحدة ويحرقون العلم الأميركي.

واضاف اللواء سلامي: أميركا مهترئة من الداخل ومعزولة في الخارج، أيها الشعب الإيراني العزيز لا تقلق على الإطلاق وعش بهدوء.