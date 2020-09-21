امير قطر یمنح السفير الإيراني وساما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" استقبل صباح اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد "محمد علي سبحاني" في الدوحة.

وقام الأمير القطري بمنح السفير الإيراني وساماً تقديراً لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وإيران، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات مزيداً من التطور والنماء.

ومن جانبه، أعرب السفير الإيراني عن شكره وتقديره لأمير قطر، وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون ساهم في نجاح عمله بالبلاد./انتهى/