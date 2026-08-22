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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٧:٣٩ م

قائد القوات الجوية: الصناعة الدفاعية تحولت إلى رمز للاعتماد على الذات والقدرة الاستراتيجية للبلاد

قائد القوات الجوية: الصناعة الدفاعية تحولت إلى رمز للاعتماد على الذات والقدرة الاستراتيجية للبلاد

أكد قائد القوات الجوية للجيش الايراني، العميد الطيار بهمن بهمرد، في بيان اصدره بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، أن الصناعة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية،تحولت اليوم إلى رمز للاعتماد على الذات، والعزة الوطنية، والقدرة الاستراتيجية للبلاد، وذلك بدعم رصيدها البشري والعلمي القيّم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد بهمرد أشار في البيان: إن حلول 22 آب/أغسطس، يوم الصناعة الدفاعية، يذكر ببلورة كبيرة من الثقة بالنفس، والاعتماد على المعرفة، والإرادة الفولاذية لأبناء هذه الأرض في صون استقلال وعزة واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إنه يوم ارتبط اسمه ومجده ارتباطاً وثيقاً بجهاد صامت ومساعٍ دؤوبة لعلماء وخبراء وصناعيين في مجال الدفاع الوطني.

وجاء في نص البيان أيضاً: لا شك أن التقدم المذهل والإنجازات الستراتيجية للصناعة الدفاعية هي ثمرة الإيمان والعلم والابداع والروح الجهادية لرجال أسسوا الاقتدار في ميدان العلم والتكنولوجيا، وجعلوا أمن واستقرار الوطن الإسلامي ركيزة لجهودهم. واليوم، تحولت الصناعة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعم من هذا الرصيد البشري والعلمي القيّم، إلى رمز للاعتماد على الذات والعزة الوطنية والقدرة الاستراتيجية للبلاد، وان دورها الفريد في تعزيز القوة الردعية وصيانة مصالح ومبادئ النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يستحق أسمى تقدير وامتنان.

واختتم قائد القوات الجوية للجيش بالقول: وإذ أحيي هذا اليوم الزاخر بالفخر، أتقدم بالتهاني والتبريكات لكم ولجميع المدراء والخبراء والباحثين والموظفين المخلصين في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، سائلاً المولى عز وجل دوام العزة والصحة والعزة المتزايدة ودوام التوفيق، في ظل عناية الإمام بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه)، وفي ظل القيادة الحكيمة للقائد الاعلى للقوات المسلحة، آية الله الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله).

رمز الخبر 1973186

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