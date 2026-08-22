وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" كتب، اليوم السبت على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس": لن تسمح الحكومة للإرهاب الاقتصادي الأمريكي باستهداف الاستقرار الاقتصادي ومعيشة الشعب. لقد أثبتت تجربة الثورة الإسلامية أن الضغط الاقتصادي غير قادر على تغيير إرادة الشعب الإيراني، بل يأتي بنتائج عكسية.
عارف: تجربة الثورة الإسلامية أثبتت أن الضغط الاقتصادي غير قادر على تغيير إرادة الشعب الإيراني
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" أن تجربة الثورة الإسلامية أظهرت أن الضغط الاقتصادي غير قادر على تغيير إرادة الشعب الإيراني، بل يأتي بنتائج عكسية.
رمز الخبر 1973187
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