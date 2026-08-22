آية الله نوري همداني: الالتزام بتوجيهات القيادة والرد الحازم على أي اعتداء هي من اكثر الامور ضرورة

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الإعلامي لمكتب آية الله نوري همداني، أن الرسالة جاء فيها: سعادة اللواء الدكتور محسن رضائي، السلام عليكم؛ أتقدّم بتهنئتي لكم بمناسبة تعيينكم أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.

ونوه آية الله نوري همداني: اليوم، وبينما كشر أعداء الإسلام والثورة عن أنياب الطمع، وحشدوا كل طاقاتهم لمعاداة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاعتداء عليها، فإن خبراتكم وسجلكم الحافل في الشؤون العسكرية والدفاعية يمكن أن تكون مؤثرة في هذه المسؤولية الجسيمة.

وأشار آية الله نوري همداني في رسالته ايضا: في هذه الظروف، يُعد الالتزام بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية (حفظه الله) والصمود في وجه العدو، والرد الحازم على أي اعتداء، والحفاظ على الوحدة والتماسك الداخليين، من الأمور الأكثر ضرورة. أسأل الله العلي القدير ان يمن عليكم بالتوفيق.