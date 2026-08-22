  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٩:٥٦ م

آية الله نوري همداني: الالتزام بتوجيهات القيادة والرد الحازم على أي اعتداء هي من اكثر الامور ضرورة

آية الله نوري همداني: الالتزام بتوجيهات القيادة والرد الحازم على أي اعتداء هي من اكثر الامور ضرورة

بعث المرجع الديني آية الله العظمى حسين نوري همداني رسالة تهنئة الى اللواء محسن رضائي بمناسبة تعيينه أمينا للمجلس الأعلى للامن القومي مؤكدا فيها ان الالتزام بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية والصمود في وجه العدو والرد الحازم على أي اعتداء والحفاظ على الوحدة والتماسك الداخلي هي من اكثر الامور ضرورة

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الإعلامي لمكتب آية الله نوري همداني، أن الرسالة جاء فيها: سعادة اللواء الدكتور محسن رضائي، السلام عليكم؛ أتقدّم بتهنئتي لكم بمناسبة تعيينكم أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.

ونوه آية الله نوري همداني: اليوم، وبينما كشر أعداء الإسلام والثورة عن أنياب الطمع، وحشدوا كل طاقاتهم لمعاداة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاعتداء عليها، فإن خبراتكم وسجلكم الحافل في الشؤون العسكرية والدفاعية يمكن أن تكون مؤثرة في هذه المسؤولية الجسيمة.

وأشار آية الله نوري همداني في رسالته ايضا: في هذه الظروف، يُعد الالتزام بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية (حفظه الله) والصمود في وجه العدو، والرد الحازم على أي اعتداء، والحفاظ على الوحدة والتماسك الداخليين، من الأمور الأكثر ضرورة. أسأل الله العلي القدير ان يمن عليكم بالتوفيق.

رمز الخبر 1973189

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات