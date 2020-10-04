قطر تستخدم زوارق ترفيهية إيرانية لاستضافة كأس العالم

وقال علي رضا محمدي كرجي ران، ان هذه الزوارق الترفيهية الثلاثة مصنوعة من فايبرغلاس، وأن جميع مراحل التصميم والصنع بدءا من صنع القالب الرئيسي وصولا الى التدشين، تجري على يد المتخصصين والصناعيين المحليين في أحدى شركات القطاع الخاص بجزيرة قشم لصناعة الزوارق.

وأوضح محمد كرجي ران، ان هذه الزوارق الترفيهية من المقرر ان تستخدمها قطر خلال استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم.