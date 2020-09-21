  1. التغریدات
٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٢٨ م

رداً على بقاء القوات الأمريكية في العراق،

الشارع العراقي يصرخ بأعلى صوته ويطلق هاشتاغ "#ضرب_الاحتلال_واجب"

الشارع العراقي يصرخ بأعلى صوته ويطلق هاشتاغ "#ضرب_الاحتلال_واجب"

جدد الشارع العراقي تأكيده على ضرورة إخراج القوات الأميركية المحتلة بشكل كامل من العراق، ودعا إلى اللجوء لخيار المقاومة لإخراج المحتل بعد فشل الوسائل الدبلوماسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشارع العراقي جدد تأكيده على ضرورة إخراج القوات الأميركية المحتلة بشكل كامل من العراق، ودعا إلى اللجوء لخيار المقاومة لإخراج المحتل بعد فشل الوسائل الدبلوماسية.

رمز الخبر 1907836

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