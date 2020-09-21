الشارع العراقي يصرخ بأعلى صوته ويطلق هاشتاغ "#ضرب_الاحتلال_واجب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشارع العراقي جدد تأكيده على ضرورة إخراج القوات الأميركية المحتلة بشكل كامل من العراق، ودعا إلى اللجوء لخيار المقاومة لإخراج المحتل بعد فشل الوسائل الدبلوماسية.
جدد الشارع العراقي تأكيده على ضرورة إخراج القوات الأميركية المحتلة بشكل كامل من العراق، ودعا إلى اللجوء لخيار المقاومة لإخراج المحتل بعد فشل الوسائل الدبلوماسية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشارع العراقي جدد تأكيده على ضرورة إخراج القوات الأميركية المحتلة بشكل كامل من العراق، ودعا إلى اللجوء لخيار المقاومة لإخراج المحتل بعد فشل الوسائل الدبلوماسية.
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