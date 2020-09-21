الشارع العراقي يصرخ بأعلى صوته ويطلق هاشتاغ "#ضرب_الاحتلال_واجب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشارع العراقي جدد تأكيده على ضرورة إخراج القوات الأميركية المحتلة بشكل كامل من العراق، ودعا إلى اللجوء لخيار المقاومة لإخراج المحتل بعد فشل الوسائل الدبلوماسية.