الرئيس العراقي: على أمريكا احترام سيادة العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس العراقي "برهم صالح" أكد خلال استقباله السفير الأمريكي "ماثيو تولر" في بغداد اليوم على ضرورة احترام الولايات المتحدة الامريكية لسيادة العراق ورفض الحكومة العراقية للتدخلات وللاعتداءات الامريكية.

وفي بيان صادر عن الرئاسة العراقية انه تم التباحث عن آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، وصولاً الى الأمن والاستقرار واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات الخارجية".

جدير بالذكر ان البرلمان العراقي أصدر في يناير الماضي قراراً يلزم الحكومة العراقية بإنهاء كل الوجود الأجنبي في البلاد بما فيها القوات الامريكية.

/انتهى/