مندوب إيراني: فرض الإدارة الأميركية الحظر على ايران يفتقد لأي تأثيرات عملية

ولفت مجید تخت ‌روانجي، في تصريح ادلى به مساء يوم الاثنين، الى ان اميركا بهذه التصرفات تشدد من عزلتها بعد فشلها المتكرر في الامم المتحدة.

وشدد ان اميركا لن ترى بعينيها عودة القرارات الملغاة لأنها لاوجود لها وفق القوانين الدولية./انتهى/