عباس: لا امن ولاسلام في المنطقة في ظل الاحتلال

وقال عباس بان واهم من یظن بأن الشعب الفلسطینی سیتعایش مع الاحتلال، مؤکدا انه "لا امن ولا سلام ولا استقرار ولا تعایش فی ظل الاحتلال"،مضیفا "سنواصل صناعة الحیاة وبناء الامل تحت رایة الوحدة الوطنیة"

وتابع: قبلنا بجمیع المبادرات التی عرضت علینا وکرست حیاتی شخصیاً لتحقیق السلام المنشود لکن الاحتلال تنصل من کل الاتفاقیات، هذا ووجه عباس دعوی الی الامم المتحدة قائلا: أدعو الأمین العام للأمم المتحدة والرباعیة الدولیة لعقد مؤتمر دولی للانخراط فی عملیة سلام حقیقیة.

هذا وتعقد الجمعیة دورتها الیوبیلیة الـ75، وسط ظروف استثنائیة فرضها تفشی فیروس کورونا، ما دفع العدید من زعماء العالم إلی عدم الحضور والاکتفاء بتسجیل خطبهم لبثها عبر شاشة قاعة الجمعیة العامة.