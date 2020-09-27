حرکة حماس تعرب عن شكرها للسفير الإيراني لدى قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ذلك جاء خلال مراسم تكريم أقيمت بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير الإيراني في هذا البلد.

وشارك في استقبال السفير سبحاني رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، وعضو المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وسامي خاطر.

ووجهت قيادة حماس الشكر والتقدير لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، ومواقفه المشرفة عبر السنوات الطويلة تجاه القضية الفلسطينية، وعلى دعم إيران لتطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في العودة والتحرير.

وتمنت قيادة حماس التوفيق للسفير سبحاني فيما سيعهد له من مهام في المستقبل القريب.

بدوره أعرب السفير الإيراني محمد علي سبحاني عن شكره وامتنانه لحركة حمـاس وقادتها في الدوحة على حفاوة الاستقبال، مستذكراً محطات لقاءاته مع قادة الحركة فترات عمله السابقة سفيراً في عمّان ودمشق وبيروت والدوحة.

وأكد سبحاني العلاقة المتينة التي تجمع بلاده مع الحركة، كما شدد موقف إيران الثابت في دعم الشعب الفلسطيني.

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