حماس تهنئ حركة الجهاد الإسلامي ذكرى تأسيسها الـ33

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

صادر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس

تتقدم حركة المقاومة الإسلامية حماس من الأشقاء المجاهدين في حركة الجهاد الإسلامي، وفي مقدمتهم الأخ المجاهد القائد زياد النخالة الأمين العام للحركة، بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى الانطلاقة ال33.

لقد مثلت انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي إضافة نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية وللحركة الإسلامية في فلسطين، وإسهاماً كبيراً في مشروع التحرير والعودة، ورصيداً كبيراً في مسيرة الوعي والثورة.

في هذه المناسبة الوطنية العظيمة نؤكد وحدة المسار والهدف، والمضي في تعزيز الشراكة والتحالف نحو هدفنا الموحد؛ تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.

وستبقى سرايا القدس وكتائب القسام وكل فصائل المقاومة الفلسطينية يداً واحدة في مواجهة الاحتلال حتى تطهير الأرض والمقدسات.

نستذكر اليوم الشهيد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، والشهيد الأمين الدكتور رمضان شلح، والآلاف من أبناء حركة الجهاد الإسلامي الشهداء والأسرى والجرحى على طريق التحرير والعودة.

خالص التبريكات والدعوات الصادقات لرفقاء الدرب وشركاء الدم حتى نلتقي في ساحات المسجد الأقصى المبارك مهللين مكبرين منتصرين محتفلين بوعد الله القريب.

تقبل الله جهدكم وجهادكم وإلى الأمام دوماً.

حركة المقاومة الإسلامية حماس

الإثنين: 5 أكتوبر 2020م

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