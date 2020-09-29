  1. السياسة
٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:٠٣ م

خلال استقباله سفيري إيران في قطر والمكسيك؛

روحانی یؤکد على بذل المساعي لتطوير وتعزيز وترسيخ علاقات البلاد مع الدول الأخرى

روحانی یؤکد على بذل المساعي لتطوير وتعزيز وترسيخ علاقات البلاد مع الدول الأخرى

أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني خلال لقائه سفيري إيران في قطر والمكسيك على دور سفراء الجمهورية الاسلامية الايرانية في توسيع التعاون الاقتصادي والتقني مع الدول الاخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن روحاني استقبل اليوم الثلاثاء سفيري ايران الجديدين لدى المكسيك وقطر قبل توجههما الى مقري عملهما.
واعرب روحاني في هذا اللقاء عن تمنياته بالتوفيق للسفيرين الجديد، وحثهما على السعي لتطوير وتعزيز وترسيخ علاقات ايران من خلال التعريف بقدراتها وإمكانياتها للمستثمرين والقطاعين العام والخاص.
وأكد روحاني على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي ودور سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز أنشطة القطاع الخاص ورجال الأعمال الايرانيين مع الدول الأخرى، وكذلك توسيع التعاون العلمي والتقني.
بدورهما قدم كل من سفير ايران لدى المكسيك، علي رضا قزيلي، وسفير ايران لدى قطر حميد رضا دهقاني بوده، تقريرين عن علاقات ايران مع المكسيك وقطر، وأكدا على بذل الجهود لتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون الشامل بين ايران والدول الأخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1908070

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