امين عام النجباء: الاسلحة الدقيقة دخلت الخدمة

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الامين العام للحركة كتب في تغريدة له على تويتر: ما زلنا ننتظر المواقف الرسمية من القوى العراقية حول الثكنة العسكرية المنتهكة للسيادة العراقية.

وأوضح الشيخ أكرم الكعبي أن تلك الثكنة التي وضعتها اميركا في وسط بغداد باسم سفارة لتعيث في العراق فسادا وتخريبا.

وختم الکعبي تغريدته محذرا: إن سكتت جميع القوى العراقية فان للمقاومة موقفها، خصوصا أن الاسلحة الدقيقة دخلت الخدمة.

الجدير بالذكر أن الامين العام للنجباء أصدر مساء السبت بيانا مفصلا شرح فيه أن السفارة الامريكية وكوادرها في العراق تنفذ اجراءات تخالف الاعراف الدبلوماسية وتقوم بانشطة عسكرية واستخبارية بهدف التخريب والتدمير.