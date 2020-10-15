كلمات من القلب بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الاكرم (ص)

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن امين عام الحركة نشر تغريدة أعرب فيها عن تعازيه بمناسبة حلول ذكرى عروج الروح الطاهرة لمحمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه واله، الى الملكوت الاعلى، وكتب: صلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك يا حبيب الله وحبيب قلوبنا، فقد لقيت ربك شهيدا قتيلا مسموما.

وخاطب الشيخ أكرم ا لكعبي، رسول الله (ص)، قائلا: نشهد بأنك خاتم الانبياء والمرسلين وأنك قد بلغت رسالة ربك واتممتها بـ"الولاية"، فهنيئا للمتمسكين بدينك وللمتصفين بصفاتك يا اكمل الناس واجملهم خَلقا وخُلُقا.

وتابع، اللهم وفقنا لرؤية نبيك نبي الرحمة عند حضرتك المقدسة فقلوبنا له مشاقة.

وکتب امین عام النجباء في الختام: سلام عليك يا رسول الله وخيرته من خلقه يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا.

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