الأعرجي يستقبل السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي استقبل اليوم الإثنين، السفير البريطاني في بغداد "ستيفن هيكي".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني، أنه " جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العراقية البريطانية والأوضاع الراهنة وبحث التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وجائحه كورونا وتبادل الرؤى والأفكار لتعزيز استقرار المنطقة والعالم ".

وأكد "الأعرجي" وفقا للبيان أن " الحكومة العراقية عازمة على تنفيذ إجراءاتها المتعلقة بالاستقرار وحفظ الأمن وإصلاح مؤسسات الدولة، بمايليق بتطلعات العراقيين ".

ومن جهته أعرب السفير البريطاني عن تطلعه بأن تشهد العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة مزيداً من التطور بما يخدم مصالح البلدين، وأكد " تواصل دعم بريطانيا للعراق في المجالات كافة ".

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