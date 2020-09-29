ايران تنفي بشدة صحة مزاعم نقل أسلحة الى ارمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الايرانية في باكو نفت بشدة صحة مزاعم ترددت مؤخرا حول نقل معدات عسكرية أو قوات تابعة الى المجموعات الارهابية الى ارمينيا عبر الاراضي الايرانية.

وفي بيان صادر عن السفارة الايرانية في باكو بهذا الشأن، نفت السفارة بشدة بث وتكرر أنباء لا أساس لها حول نقل معدات أو عناصر تابعة للمجموعات الارهابية الى ارمينيا عبر الاراضي الايرانية.

وأعربت السفارة عن أسفها لنشاطات بعض الاطراف في جمهورية اذربيجان والتي تخطط لتحقيق أهداف طويلة الامد عبر تشويه سمعة ايران.

ونوهت الى ان الاستفسارات والمراجعات التي تمت مع المؤسسات الرسمية المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية فان نشاطات نقل أي اسلحة واشخاص، والتي وردت في افلام مزورة ومشبوهة خلال المواقع الالكترونية، لاصحة لها مطلقاً حيث تهدف هذه الحملات الدعائية الى زعزعة العلاقات الاخوية والصداقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان والتي لن يتحقق هدفها بالتأكيد./انتهى/