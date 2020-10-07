الاستخبارات العراقية: القبض على "المفتي الشرعي لداعش" في كركوك

وقال بيان للوكالة انه "بعد ورود معلومات استخبارية بوجود أحد المطلوبين من عصابات داعش الإرهابية، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم تم إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابية المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لأنتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

واشار البيان الى ان "المتهم كان يعمل بسمة المفتي الشرعي بما يسمى ولاية كركوك /ناحية الرشاد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وقام بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش كما بين انه من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوته وابن عمه ضمن صفوف عصابات داعش وان شقيقته هي زوجة أحد آمري داعش في ولاية كركوك".



ولفت البيان الى ان "المتهم تم تدوين أقواله واحالتة الى القضاء لإكمال أوراقة التحقيقية لينال جزاءه العادل".

/انتهى/