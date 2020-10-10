القبض على قيادي بارز بـ"داعش" بإنزال جوي في كركوك

وقال رسول في بيان "بعملية إنزال جوي، تمكنت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، من القاء القبض على قيادي بارز في عصابات داعـش المدعو ( ر.ح)، في وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة كركوك، فجر اليوم السبت".



واضاف رسول انه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".