القبض على قيادي بارز بـ"داعش" بإنزال جوي في كركوك

وقال رسول في بيان "بعملية إنزال جوي، تمكنت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، من القاء القبض على قيادي بارز في عصابات داعـش المدعو ( ر.ح)، في وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة كركوك، فجر اليوم السبت".
واضاف رسول انه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، إلقاء القبض على قيادي بارز بتنظيم "داعـش" بعملية إنزال جوي جنوب غربي كركوك.
وقال رسول في بيان "بعملية إنزال جوي، تمكنت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، من القاء القبض على قيادي بارز في عصابات داعـش المدعو ( ر.ح)، في وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة كركوك، فجر اليوم السبت".
رمز الخبر 1908411
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