  1. إيران
١٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٤ م

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

القيود التسليحية على ايران تنتهي يوم 18 اكتوبر

القيود التسليحية على ايران تنتهي يوم 18 اكتوبر

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان القيود التسليحية على ايران ستنتهي 18 تشرين الاول / اكتوبر الجاري وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015، معتبرا هذا اليوم يوم هزيمة تاريخية لاميركا التي فشلت في تمديد هذه القيود.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: ان القيود التسليحية على ايران تنتهي يوم 18 اكتوبر وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي. هذا اليوم يشكل يوم هزيمة تاريخية لاميركا التي فشلت في تحقيق هدفها رغم كل ممارساتها البلطجية والاعيبها واجراءاتها اللاقانونية التي قامت بها وثبت مرة اخرى بان اميركا ليست قدرا مقدرا.

وحول اجراءات الحظر الاميركية الجديدة ضد 18 بنكا ايرانيا قال: ان هذا الامر هو استعراض في الحقيقة. لا اقول انه عديم التاثير. هذه الامور سببت خسائر جادة. كل هذه الاجراءات التي تقوم بها اميركا تعود الى انهم فشلوا في كل خطوة اتخذوها والان بلغوا مرحلة جنون الحظر. هذه حرب نفسية، وليطئمن شعبنا باننا سنستوفي منهم بدل كل الاضرار.

واعتبر ان الولايات المتحدة اليوم معزولة من نافذة ترامب وقال: ان اميركا اليوم هي العدو الاكبر للشعب الايراني.

رمز الخبر 1908474

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