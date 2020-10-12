إيران والعراق يتوصلان إلى اتفاق بالافراج عن الأرصدة الايرانية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عبدالناصر همتي أشار الى نتائج محادثاته في العراق، موضحاً: ان اجتماعاً ثلاثياً مشتركاً عقده مع نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف ومدير المصرف التجاري العراقي سالم جواد عبد الهادي الجلبي أثمر عن اتفاق حول الافراج عن الاصول الايرانية بهدف شراء السلع الاساسية.

واضاف ان هذا الاجتماع تناول بشكل تفصيلي عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها أصول لافتة في البنوك العراقية لمستحقات تصدير الكهرباء والغاز الى هذا البلد.

ولفت الى ان اجتماعا عقده مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب الاجتماع المذكور حيث أبدى ارتياحه لنتائج الاجتماع ووعد بمتابعة اسبوعية لتحقق الاتفاق بين البلدين.

وأعرب همّتي عن أمله باتخاذ خطوات ايجابية، في أطر الاتفاقات الناجزة، على صعيد توطيد العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع العراق البلد الشقيق والصديق.

ونوه الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستطيع الحصول على أصولها وفق متطلباتها في إطار الاتفاق المذكور.

ووصل عبد الناصر همتي الى بغداد اليوم الاثنين في زيارة تستغرق يوما واحدا التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ورئيس المصرف التجاري العراقي سالم جواد عبد الهادي الجلبي.

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