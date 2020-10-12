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١٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:١١ م

همتي لرئيس وزراء العراق:

نسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين ايران والعراق

نسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين ايران والعراق

التقى محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" اليوم الاثنين في بغداد، برئيس وزراء العراق "مصطفى الكاظمي"، باحثا معه في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن محافظ البنك المركزي الايراني  "عبد الناصر همتي" يجري حاليا زيارة للعراق بهدف متابعة الاتفاقات الموقعة في 17 يونيو 2020 بينه وكبار المسؤولين العراقيين، فيما يخص توسيع التعاون الاقتصادي والمصرفي، والتقى في هذا السياق ظهر اليوم بالكاظمي.

واستعرض محافظ البنك المركزي الايراني خلال مباحثاته اليوم ايضا مع نظيره العراقي ووزير المالية في هذا البلد، استعرض مطالبات طهران المالية ازاء بيع الطاقة الى بغداد وايضا تفعيل آلية التحويلات المصرفية بين البلدين.

جدير بالذكر ان همتي والوفد المرافق له وصل صباح اليوم الاثنين الى العاصمة العراقية بغداد./انتهى/

رمز الخبر 1908483

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