وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن عبدالله سيلتقي في زيارته هذه عدد من المسؤوليين الإيرانيين بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
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أعلنت مصادر صحافية اليوم الأربعاء أن رئيس المجلس الأعلى الوطني للمصالحة الأفغانية، عبد الله عبد الله، سيزور طهران الأسبوع القادم.
وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن عبدالله سيلتقي في زيارته هذه عدد من المسؤوليين الإيرانيين بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
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