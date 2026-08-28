باك نجاد: عملية تسليم النفط الإيراني للعملاء مستمرة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وزارة النفط أن محسن باك نجاد، في معرض حديثه عن عملية بيع وتسليم النفط الخام الإيراني، قال إنه لن يدخل في التفاصيل، لأنها معلومات قد يستغلها العدو إذا تم الكشف عنها.

وأضاف أنه في فترات معينة، أتيحت الفرصة لنقل جزء من النفط إلى نقطة التسليم للعميل، وكان ذلك جزءاً ملحوظاً.

وتابع وزير النفط أن عملية البيع خارج المياه الإقليمية، وفي المياه البعيدة، أي تسليمه للعملاء، كانت مستمرة خلال الفترة الفاصلة بين الحصارين الذين مروا بهما.

وأوضح باك نجاد أن عملية البيع مستمرة بعد الحصار أيضاً، وهم يتابعون الأمر بجدية لضمان استمراره واتخاذ التدابير اللازمة.

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