قائد الثورة يقيم مجلسا للعزاء بمصاب النبي الاعظم وسبطه (عليهما السلام)

ويصادف اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر المظفر ذكرى وفاة النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك شهادة سبطه وريحانته وسيد شباب اهل الجنة الحسن المجتبى سلام الله عليه.

وفي هذه المناسبة اقام قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي مجلسا للعزاء في حسينية الامام الخميني (ره) مع مراعاة البروتوكولات الصحية في ظل تفشي جائحة كورونا.

والتزاما بالبروتوكولات الصحية جرت مراسم العزاء بدون مشاركة عموم الشعب، والقى حجة الاسلام كاشاني كلمة في المناسبة بين خلالها مقتطفات من السيرتين النبوية والعلوية العطرتين.

كما تطرق الخطيب الى وضع النصرة الالهية في نطاق حسابات العقلانية وعدم الشعور بالملل من الجهاد في سبيل الله واعتبرهما سمتين للعقلانية وقال : يجب الوقوف بحزم والاستعداد بكافة القوى لمواجهة العدو، وقد دلت حوادث التاريخ الاسلامي ان المسلمين كلما اتكلوا على قوتهم المادية واغتروا بها واجهوا الفشل.