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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٣:٣٨ م

ايران تحيي ذكرى رحيل النبي الأكرم (ص) واستشهاد الأمام الحسن (ع)

ايران تحيي ذكرى رحيل النبي الأكرم (ص) واستشهاد الأمام الحسن (ع)

في ذكرى رحيل النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أُقيمت مسيرات عزاء في جميع أنحاء إيران الإسلامية.

وكالة مهر للأنباء، المحافظات: اليوم، في الثامن والعشرين من صفر، ذكرى رحيل النبي الاكرم محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، والإمام الحسن المجتبى عليه السلام، خيم الحزن والذهول على إيران الإسلامية.

وقد تجلى في مسيرات العزاء، وإقامة مراسم العزاء، وتوزيع النذور في المساجد والحسينيات، مدى حب الإيرانيين وتقديرهم للنبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام عليه السلام.

وفي الثامن والعشرين من صفر هذا العام، وفي ضوء الحربين المفروضتين الأخيرتين واستشهاد قائد الأمة الشهيد، وطلاب مدرسة شجرة الطبية الأبرياء في ميناب، وشهداء لامرد، وغيرهم من الشهداء، اكتست ذكرى عاشوراء بألوانها وروائحها، وتنتشر في جميع مواكب العزاء ومجالس العزاء رايات حمراء تخليداً لذكرى إراقة الدماء، وصور القائد الشهيد، وطلاب ميناب، وشهداء لامرد، وغيرهم من الشهداء.

واقيمت مراسم إحياء ذكرى رحيل النبي (صلى الله عليه وسلم) واستشهاد الإمام الحسن (عليه السلام) عند الظهر في الحرم الرضوي الشريف.

زاهدان

خراسان الشمالیة

بروجرد

رمز الخبر 1972984

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