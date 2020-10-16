العميد حجازي: إن باتت أمريكا أكثر أمنا فلماذا یعتريها الرعب في قواعدها؟!

وصرح العميد محمد حجازي نائب قائد قوة القدس للحرس الثوري إن نجم الاستكبار العالمي آخذ بالافول اليوم ، وقال: الليلة الماضية ، اعترف المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن بأن البلاد آخذة في التراجع. وقال إن سلوك ترامب تسبب في تراجع الولايات المتحدة.

وأضاف ان الوضع الداخلي في الولايات المتحدة يظهر أيضًا تراجعًا واضحًا للولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى الإحصائيات الرسمية للعنصرية في الولايات المتحدة ، قال حجازي: إن نسبة السود إلى البيض الذين قتلوا على يد الشرطة الأمريكية هي 13 إلى 1 ، وهذه علامة على التمييز والحكم العنصري في الولايات المتحدة.

وقال: "ينتحر 22 جنديًا ومحاربًا أمريكيًا كل يوم ، ويموت 60 مليون شخص في الولايات المتحدة بسبب التعاطي المفرط للكحول".

وقال حجازي ان هناك 1.4 مليون مجرم في الولايات المتحدة ينشطون في 33 ألف مجموعة وان خمس نفوس اميركا من الملحدين.

وقال "كل عام ، يصاب 20 مليون شخص في الولايات المتحدة بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، وهناك أعلى معدل للطلاق في الولايات المتحدة".

وأوضح حجازي: "الآن نرى الولايات المتحدة وحيدة في مختلف المحافل الدولية ، وتخلى عنها حتى حلفاؤها الأوروبيون الدائمون .