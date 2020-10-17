الشارع العراقي يواسي الزهراء (ع) في مصابها بسيد الكائنات (ص)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تصدر وسم "#وفاه_الرسول_الاعظم_محمد" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" في العراق ووصل الى نصاب الترند في ذكرى وفاة النبي الأعظم سيد الكائنات محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

هذا وتحيي الامة العربية والاسلامية ذكرى وفاة نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرى استشهاد سبطه الإمام الحسن المجتبى وحفيده الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. واقام المسلمون في العالم مراسم العزاء مع الحفاظ على الاجراءات الطبية جراء انتشار فيروس كورونا وتوافد الزوار الى مدينة النجف الاشرف بالعراق للمشاركة في هذه الذكرى الاليمة ورفعت راية سوداء كتب عليها ياسيد الانبياء والمرسلين على قبة ضريح الامام علي عليه السلام كما تشهد المدن الايرانية لاسيما مديني مشهد وقم المقدستين مراسم خاصة بالمناسبة.