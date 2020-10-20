شركة ايرانية تتوصل الى صنع اول نموذج للقاح كورونا باسلوب الجيل المتطور

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن شركة معرفية ايرانية اعلنت عن التوصل الى صنع اول نموذج للقاح الجيل الثالث لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوصل الباحثون في شركة "هوم ايمن زيست فناور" الايرانية الى المعرفة الفنية لصنع الجيل الثالث لفيروس كورونا بناء على فيروس الحصبة.

وتعتبر هذه التكنولوجيا تحت تصرف 5 دول في العالم احداها ايران، حيث توصلت هذه الشركة الى هذه التكنولوجيا بتعاون شركة قابضة تابعة للجنة تنفيذ اوامر "الامام الخميني (رض)"، وهذا اللقاح هو الان في مرحلة الاختبارات الحيوانية وسيدخل بعد اخذ الترخيص اللازم من وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي مرحلة الاختبار الانساني والانتاج الواسع والسريع.

وقال المدير التنفيذي لهذه الشركة المعرفية بابك نكاهداري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بان الشركة تمكنت من التوصل الى صنع اول انموذج للقاح مبني على فيروس الحصبة باسلوب الجيل المتطور او الجيل الثالث للقاح بالتعاون مع الشركة القابضة "بركت" للادوية التابعة للجنة تنفيذ اوامر "الامام الخميني (رض)".

واوضح بانه تمت الاستفادة من جهود مستشارين اجانب في تصميم وصنع اللقاح وقال: اننا نعد اول مجموعة في البلاد تقوم بانتاج فيروس انساني حي مبني على هندسة جينوم الفيروس وهو ما لم يسبق له مثيل في البلاد وبالامكان استخدام اللقاح الجديد للحصبة وكورونا معا.

وصرح بان الشركة هي الان قيد الدخول لمرحلة الاختبارات الحيوانية (القرد) وتعتزم الانتهاء من هذه لاختبارات بعد شهر من الان وقال: اننا وفي سياق اجراء هذه الاختبارات في تواصل مع شركة صينية تقوم بدورها بتنفيذ مثل هذه الاختبارات.

ولفت الى ان هذه التكنولوجيا هي الان تحت تصرف عدد محدود من الشركات والمؤسسات في العالم وقال: ان مرحلة الاختبار الحيواني ستنتهي بعد شهر ونعتزم الدخول في مرحلة الاختبار الانساني حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) لندخل بعد اخذ الترخيص اللازم من وزارة الصحة وتعاون اللجنة التنفيذية لاوامر "الامام الخميني (رض)" في مرحلة الانتاج الواسع لهذا اللقاح بدايات العام القادم.

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