مؤسسة بركت الايرانية: تستعد لاجراء الاختبار البشري للقاح كورونا

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير التنفيذي لمؤسسة "بركت" أمير حسين مدني أعلن عن جاهزية المختصين اليوم لاجراء اختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا على 60 متطوعًا عقب الانتهاء من مرحلتي البحث العلمي والإنتاج للقاح.

وأضاف أمير حسين مدني ، في تصريحه صباح اليوم السبت خلال لقائه ممثل قائد الثورة في محافظة قزوين /شمال غرب/ آية الله عابديني ، إنه مع تفشي فيروس كورونا في البلاد ، تنشط العديد من المؤسسات البحثية والطبية في البلاد بصنع لقاح لهذا المرض ، ولكن مؤسسة بركت أحرزت تقدمًا كبيراً في هذا المجال.

وأعرب عن ارتياحه لعمليتي البحث العلمي والإنتاج للقاح كورونا، موضحاً: تم إنتاج هذا اللقاح بإشراف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتم إجراء التجارب على الحيوانات على الفئران والقرود والأرانب بنجاح.

وتابع مدني: إنه بعد الانتهاء من مرحلتي البحث وإنتاج اللقاح، نحن جاهزون اليوم لاختباره على 60 متطوعا ، وبمجرد الانتهاء من العملية الإدارية والبروتوكولات والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ، سيتم اتخاذ هذا الإجراء.

وفي سياق آخر أشار إلى سياسة المؤسسة لتشجيع الحياة في الريف ، موضحاً: وضعت المؤسسة تشغيل الأسر ودعم الإنتاج الريفي على جدول أعمالها ، لذا فمنذ عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي ، تم إنجاز أكثر من 40 ألف مشروع لايجاد فرص عمل جديدة.

وقال: لقد نمت العمالة وتم تدعيم الإنتاج الريفي بشكل كبير وفي مجال صناعة اللحوم، على سبيل المثال، تم إنتاج 16 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء في البلاد.

وأوضح مدني: إن خطتنا لهذا العام تتمثل بخلق 60 ألف فرصة عمل في الأرياف حيث استطعنا تحقيق 28 ألف منها لحد الآن.

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