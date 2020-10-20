لقاح كورونا الإيراني سيدخل مرحلة الاختبار البشري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" قال: "إن لقاح كورونا الإيراني اجتاز مرحلة الاختبار على الحيوانات وسيدخل مرحلة الاختبار البشري اوائل تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام".

واضاف "سعيد نمكي" في مقابلة مع صحفيين في مدينة أورمية شمال غرب البلاد اليوم الثلاثاء: "إن عملية اختبار لقاح كورونا تجري على أربع أو خمس مجموعات في البلاد، مشيرا الى ان مجموعتين أو ثلاثة حققت تقدما جيدا، وان الاجراءات اللازمة تتم وفقا للمعايير العالمية".

وأكد وزير الصحة أننا حققنا نتائج متقدمة في مجال تصنيع اللقاح ما لم تحدث تغييرات جذرية في المرض واللقاح، وقد أبلغنا منظمة الصحة العالمية بهذه النتائج.

واعرب وزير الصحة عن أمله في ان تقدم الجهات الصحية في المستقبل القريب أخبار سارة للشعب الإيراني فيما يتعلق بلقاح كورونا.

واعلنت وزارة الصحة الايرانية ان اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية امس 534631 والمتعافين 431360 والمتوفين 30712 شخصا.

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