مساعد وزير الصحة: أهم أدوية علاج كورونا باتت متوفرة في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الصحة في شؤون الأبحاث والتكنولوجيا الدكتور رضا ملك زاده كتب على حسابه بموقع اينستغرام: أن الدواء الاكثر تأثيرا في علاج وباء كورونا بات متوفرا في ايران، ولحسن الحظ تمكنا عبر جهود الخبراء من تخطيط وإجراء بحوثات جيدة في مجال السيطرة على هذا الوباء المستجد.

وأضاف: من أهم محاور هذه الابحاث هي تسجيل المعلومات الخاصة بالمصابين والمتعافين من المرض، وايضا تشييد بنكا بيولوجيا من أجل جمع العينات البيولوجية للمصابين بكوفيد-19.

واوضح: أن أهم الأدوية لعلاج المصابين بمرض كورونا تتوفر في البلاد، واحدة منها تنتج محليا داخل البلاد والاخرى تُستورد من الصين، حيث أن قسم منها منحت مجانا وقسم آخر تم شرائها، مضيفا أن الادوية المذكورة تعتبر الافضل والأكثر تأثيرا والأغلى لإنقاذ حياة المصابين وبدأت عملية ارسالها الى باقي المدن والمحافظات التي تواجه أزمة كورونا./انتهى/.