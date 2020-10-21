حماس ترد على ماكرون وتؤكد ان "تجمع الشيخ ياسين" لا ينتمي لها

واستنكرت حماس في بيان المحاولات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى الزج باسم الحركة في معركة داخلية ليست طرفاً فيها.

وشددت على أن "معركتنا فقط ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الحرية والاستقلال".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بـ“تكثيف التحركات” ضد ما أسماه "الإسلام المتطرف" عقب قتل المدرس سامويل باتي بقطع رأسه، معلنًا خصوصًا حل جماعة الشيخ أحمد ياسين الذي زعم أنها موالية لحركة حماس وضالعة مباشرة في الاعتداء.

وقال ماكرون في كلمة مقتضبة في بوبينيي شمال باريس إن "قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة".