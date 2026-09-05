إيران وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال النشر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وبالتزامن مع انعقاد معرض موسكو الدولي للكتاب، فقد أُقيم برنامج متخصص في "مركز موسكو للصناعات الإبداعية". حيث يعمل هذا المركز في مجالات مختلفة من الصناعات الإبداعية، بما في ذلك النشر والرسوم المتحركة وألعاب الكمبيوتر والسينما والموسيقى.

وفي هذا الحدث، التقى ممثلو أكثر من 20 ناشراً مقيماً في موسكو مع الناشرين والفاعلين الثقافيين من الدول المشاركة في المعرض. وكان تقديم الأعمال، وتبادل الخبرات، واستكشاف مجالات نقل حقوق النشر والترجمة، وإقامة علاقات مهنية بين الناشرين من المحاور الرئيسية لهذه اللقاءات.

كما حضر هذا البرنامج علي رضا نوري زاده، المدير العام للمنتديات والأنشطة الثقافية، وأمين مشروع المنح "غرانت" التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمين "برنامج طهران لزمالة النشر"، حيث التقى وتباحث مع ممثلي عدد من الناشرين الروس، بما في ذلك دور النشر "ناوكا" (Nauka) و"مان وإيفانوف آند فيربير" (Mann, Ivanov & Ferber)، و"جولة عبر التاريخ" (A Journey Through History).

وفي هذه اللقاءات، تم شرح قدرات النشر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والبرامج الداعمة لمشروعي "غرانت" و"المشاركة في النشر في طهران"، كما تم بحث ومناقشة ترجمة ونشر الأعمال بشكل متبادل، وتبادل حقوق النشر، ومشاركة الناشرين في الفعاليات الثقافية للبلدين، وتوسيع التعاون المهني بين الناشرين الإيرانيين والروس.

خطوات جديدة لإيران وروسيا لتطوير التعاون في صناعة النشر

وعلى هامش هذا المعرض، أُقيم لقاء متخصص لممثلي قطاع النشر في إيران وروسيا بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمعارض الدولية للكتاب، وترجمة ونشر الأعمال بشكل متبادل، وتبادل حقوق النشر، والبرامج الداعمة مثل مشروع "غرانت" للجمهورية الإسلامية الإيرانية و"زمالة كتب الطفل والناشئة".

وشدد "نوري زاده" أيضاً على الاستفادة الهادفة من امكانات برنامج المنح للترجمة بين إيران وروسيا، وقال: إن دعم البلدين للترجمة يمكن أن يساعد في زيادة حضور الأعمال الإيرانية في سوق النشر الروسي، وكذلك تعريف الأدب والأعمال الروسية بشكل أوسع للجمهور الإيراني.

واعتبر المدير العام للمنتديات والأنشطة الثقافية في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تطوير تبادل حقوق النشر محوراً آخر للتعاون، واقترح عقد لقاءات متخصصة (B2B) بين الناشرين والوكالات الأدبية وأصحاب حقوق الأعمال في إيران وروسيا، لتوفير الأرضية لبيع وشراء حقوق النشر وإبرام عقود مباشرة.

وشكل التعاون في مجال كتب الاطفال والناشئة والتصوير التوضيحي موضوعا أخر من المحادثات، والتي شملت تبادل الأعمال والرسامين، وإقامة معارض وورش عمل مشتركة، وجولات أدبية، ودعم إنتاج ونشر الكتب المصورة.

وفي الختام، أكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل بين المؤسسات والفاعلين في قطاع النشر الإيراني والروسي، والانتقال من الحوارات المعرضية إلى إبرام العقود ونشر الكتب وتنفيذ المشاريع المشتركة.

تأكيد روسي على تطوير العلاقات الثقافية مع إيران

وقد قام الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الكتاب والنشر بزيارة جناح بيت الكتاب والأدب الإيراني في معرض موسكو الدولي للكتاب، حيث التقى بالوفد الإيراني وأكد على رغبة روسيا في تطوير العلاقات الثقافية مع إيران، وقال: إن مستوى العلاقات بين البلدين بلغ أحد أعلى مستوياته.

وأشار مهدي محسني، مساعد الشؤون الاقتصادية والثقافية في بيت الكتاب والأدب الإيراني، إلى الروابط الثقافية والروائع الأدبية للبلدين، واعتبر الأجواء الحالية في إيران وروسيا مناسبة لتطوير التفاعلات والتبادلات الثقافية، وأكد على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التبادلات الثقافية مع روسيا، خاصة في مجال صناعة النشر.

ويشارك بيت الكتاب والأدب الإيراني، ممثلاً عن معاونية الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، في الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض موسكو الدولي للكتاب.