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٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٦:٣٣ م

قوات سنتكوم الارهابية تقول انها هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية

قوات سنتكوم الارهابية تقول انها هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية

أعلنت قوات سنتكوم الارهابية (القيادة المركزية للولايات المتحدة) اليوم السبت أن إيران نفذت "عدة" هجمات ضد حاملة طائرات أمريكية ومدمرة، وادعت أن الولايات المتحدة استهدفت ثلاث ناقلات نفط إيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت قوات سنتكوم بياناً عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، ادعت فيه أن حاملة الطائرات الأمريكية نجت من الهجمات الإيرانية.

وادعت سنتكوم في بيانها: "قامت قوات سنتكوم في 5 سبتمبر باستهداف ثلاث ناقلات نفط تحمل نفطاً خاماً إيرانياً".

وأضاف الجيش الأمريكي أن إيران نفذت هجمات بصواريخ باليستية ضد بارجتين حربيتين أمريكيتين.

وقالت سنتكوم في هذا الصدد: "نجحت حاملة طائرات أمريكية ومدمرة صاروخية في النجاة من عدة هجمات إيرانية غير مبررة".

وادعت سنتكوم أنه لم يصب أي من الأفراد الأمريكيين بأذى في هذه الهجمات.

وخلال الحرب، قام الجيش الأمريكي مراراً بفرض رقابة على الأضرار التي لحقت بالقواعد والمعدات الأمريكية في المنطقة، أو كشف الخسائر والإصابات بشكل تدريجي ومتقطع.

رمز الخبر 1973573

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