ايران ترحب بقرار وقف اطلاق النار بين طرفي الصراع في ليبيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" اعرب عن ترحيبه بقرار وقف اطلاق النار بين طرفي الصراع في ليبيا.

وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن امتنانه لدور الأمم المتحدة والأطراف المفاوضة الليبية في التوصل إلى اتفاق لايقاف اطلاق النار بين طرفي الصراع في ليبيا، واعرب عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار دائماً وأن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها.

وشدد خطيب زادة على ضرورة وقف التدخل الخارجي في عملية التفاوض في ليبيا، وجدد التأكيد على معارضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحل العسكري للأزمة، ودعا إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية.

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